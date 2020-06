34-Jähriger randaliert in einem Discounter

Alkohol löst Zungen, aber keine Probleme. Das hat sich mal wieder am Samstagnachmittag in Münchberg gezeigt. Ein 34-Jähriger pöbelte in einem Discounter Kunden an und weigerte sich seine Mund-Nasen-Maske im Laden zu tragen.

Als die Beamten eintrafen hatte der Litauer sich zwar aus dem Laden entfernt, konnte aber ohne viel Mühe gefunden und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann reichlich Alkohol getankt. Er brachte es auf einen Wert von 3,2 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der 34-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Weil er starke Ausfallerscheinungen zeigte, musste der Litauer in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden. Er erhält außerdem noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.