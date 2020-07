4-Jährige spielt mit Feuerzeug und verletzt sich schwer

Mit einem Feuerzeug hat sich ein 4-jähriges Mädchen aus Schwandorf schwere Verletzungen zugefügt. Das Mädchen war in der elterlichen Wohnung, in einem unbeobachteten Moment, an ein Feuerzeug gekommen.

Im Flur zündete sie sich beim Spielen die Haare damit an. Durch die Schreie des Kindes wurde die Mutter im Wohnzimmer aufmerksam. Sie konnte zwar die Flammen mit der Hand ablöschen, das Mädchen hatte aber schon schwere Brandverletzungen am Kopf erlitten. Die 4-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik gebracht.