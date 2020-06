41-Jähriger mit Messer verletzt

Samstagnachmittag ist es in Amberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. In deren Verlauf erlitt ein 41-Jähriger durch einen Unbekannten einen Messerstich in die Brust.

Anschließend flüchtete der Täter. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde das Opfer im Klinikum Amberg weiter behandelt. Zum Grund der Auseinandersetzung und zur Identität des Täters äußerte sich der Verletzte nicht, obwohl die Polizei eine Vorbeziehung zwischen den beiden Männern vermutet. Die Polizei Amberg bittet um Zeugenhinweise.