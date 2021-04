Norbert Neugirg im Ramasuri Frühschoppen

Wenn am Sonntagvormittag der Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell‘n höchstpersönlich im Ramasuri Frühschoppenstudio vorbeischaut, dann ist höchster Alarm. Natürlich nicht Feueralarm, sondern Witzealarm, denn Norbert Neugirg ist mit Sicherheit der witzigste Kommandant Deutschlands. Und so war es wenig verwunderlich, dass es beim Frühstück mit Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer äußerst launig bzw. dem Wetter entsprechend sehr heiter zuging. Was genau der Mann, der so gern mit dem Feuer spielt, zu erzählen hatte, das gibt’s wie immer auf unserer Frühschoppenseite.