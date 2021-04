Weltrekordversuch an der Erlebnisholzkugel

Am Freitag (30.4.21) gibt es einen Weltrekordversuch im Dauerrutschen an der Erlebnisholzkugel in Steinberg am See im Landkreis Schwandorf.

Die Zwillinge Julia und Stephanie wagen den Versuch. Sie sind bekannt aus „das Supertalent“ und haben inzwischen rund 318.000 Follower auf Instagram. Zwischen 5 und 22 Uhr wollen sie den Rutschmarathon in 17 Stunden mit einer Dauer-Rutschstrecke von 10 Kilometern und somit mindestens 125 Runden schaffen. Zuschauer sind aufgrund der Infektionslage nicht zugelassen.

Der Rekordversuch wird aber beim Rekord-Institut für Deutschland eingereicht.