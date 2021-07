Glück im Unglück hatte am Samstag ein junger Segelflieger. Der Mann war in Eichstätt gestartet und nahm Kurs in Richtung Bayerischer Wald.

Als es jedoch plötzlich Probleme mit der Thermik gab, musste der Pilot eine unplanmäßige Außenlandung bei Bernhof, im Landkreis Schwandorf, vornehmen und landete kurzerhand in einem Getreidefeld. Der Pilot blieb bei dem Manöver glücklicherweise unverletzt. Wie hoch der Schaden am Segler ist, muss noch ermittelt werden.