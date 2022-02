Ziemlich kurios!

Ein Unbekannter hat in Stammbach im Landkreis Hof am Donnerstagvormittag mehr als 50 Kaffeepackungen in einem Supermarkt beschädigt. Der Täter stach mit einem spitzen Gegenstand kleine Löcher in 50 Kaffeepackungen unterschiedlicher Hersteller. Dadurch verloren die Packungen ihr Vakuum und können nicht mehr verkauft werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Hinweise dazu bitte an die Polizei Münchberg.