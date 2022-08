51-Jähriger niedergeschlagen und beraubt

Ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham erstattete am Freitagabend Anzeige bei der Polizei in Furth im Wald und gab an, er sei gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz im tschechischen Babylon, in der Nähe des Grenzüberganges, von zwei Männern niedergeschlagen worden.

Anschließend hätten die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus seiner Geldbörse genommen und seien dann zusammen mit einer Frau geflüchtet. Das Opfer erlitt Prellungen im Gesicht und musste medizinisch versorgt werden. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und auch die tschechischen Sicherheitsbehörden wurden informiert.