55-Jähriger lebensbedrohlich niedergeschlagen

Bei einer Auseinandersetzung in der Coburger Innenstadt ist am Freitagabend ein 55-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Er hielt sich mit seiner Frau gerade in der Badergasse auf, als zwei junge Männer auf sie zukamen. Diese versuchten plötzlich, der Frau den Regenschirm zu entreißen. Als ihr Ehemann dazwischenging, schlugen und traten die beiden Männer auf den 55-Jährigen ein. Dabei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Die beiden Täter flüchteten zunächst unerkannt. Doch Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen noch in der Nacht ausfindig machen und festnehmen. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags. Kripo und Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln.