97-Jähriger verliert viel Geld an Telefonbetrüger

Ein 97-jähriger Mann aus Bayreuth hat am Freitag mehrere Zehntausend Euro an Trickbetrüger verloren.

Der Senior erhielt am Freitagvormittag mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Demnach soll sein Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben und ein Gefängnisaufenthalt nur durch Zahlung einer hohen Geldsumme abzuwenden sein. Der hilfsbereite Opa übergab kurze Zeit später an seiner Haustür mehrere Zehntausend Euro an eine vermeintliche Polizeibeamtin. Erst im Nachhinein wurde der 97-Jährige misstrauisch und meldete sich bei der echten Polizei. Jetzt ermittelt die Kripo Bayreuth.