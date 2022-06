67-Jähriger bei Waldarbeiten tödlich verunglückt

Ein 67-Jähriger ist gestern bei Waldarbeiten bei Ensdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach tödlich verunglückt. Der Mann kam mit seinem Traktor und einem Hänger auf einem abschüssigen Waldgelände ins Rutschen.

Dadurch kippte der Traktor. Der Hänger schob sich nach derzeitigen Ermittlungen auf das Zugfahrzeug auf, so die Polizei. Der 67-Jährige stürzte vom Traktor und wurde vom Gespann erfasst. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.