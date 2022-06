Elektroschrottcontainer in Hof aufgebrochen

Am Sonntag Morgen versuchten bislang unbekannte Täter einen Elektroschrottcontainer in der Bahnhofsstraße in Hof aufzubrechen.

Gegen halb drei wurden drei unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie die Türe des Container nach außen versuchten aufzubiegen. Jedoch ohne Erfolg, da es zu keinem Entwendungsschaden kam. Die Täter flüchteten Richtung Garagen, die sich hinter dem Container befanden. Von einer Zeugin wurde beobachtet, wie sich einer der Täter, noch während der Flucht, von dunkel auf hell umgezogen hat. Gegen die unbekannten Täter wird nun durch die Polizeiinspektion Hof ermittelt. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hof zu melden.

Telefonnummer: 09281/704-0