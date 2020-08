72-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bach an der Donau im Landkreis Regensburg ist eine 72-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Die ältere Dame kam mit ihrem Auto kurz nach dem Ortseingang von Bach aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin überquerte sie den Parkplatz des Sportplatzes und fuhr ungebremst in einen dortigen Vorgarten. Am Gartenzaun und an der Fassade des Anwesens entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.