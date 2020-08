Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Haus

Vermutlich mit einer Steinschleuder hat ein Unbekannter Stahlkugeln auf ein Einfamilienhaus in Hemau im Landkreis Regensburg abgefeuert.

Der Täter schlug zweimal zu, nämlich am Montag und Mittwoch, jeweils zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Der 15-jährige Sohn der Familie war zwar einmal durch einen lauten Knall wach geworden, dann aber wieder eingeschlafen. Bei der Nachschau später entdeckte man ein kleines Loch am Außenrollo sowie einen Sprung in der Fensterscheibe. Der Schaden: Immerhin 500 Euro. Die Familie hat keine Ahnung, wer der Täter sein könnte.