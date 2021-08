90-Jähriger in eigenem Haus ausgeraubt

Nach einem Raubüberfall auf einen Senior in Regensburg fahndet die Polizei nach drei Männern und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren die Täter in das Haus des 90-Jährigen im Stadtteil Ödenthal eingedrungen. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages. Der Senior blieb unverletzt. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht (Samstag, 28. August auf Sonntag, 29. August) oder in den letzten Tagen Personen oder Fahrzeuge in Ödenthal bemerkt, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen können? Möglicherweise wurde das Tatobjekt im Vorfeld ausgespäht. Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei über die Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Von den drei möglichen Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

– drei Männer

– ca. 180 cm groß

– 25 – 30 Jahre alt

– schlank

– dunkel gekleidet

– ein Mann trug eine Jeans und weiße Turnschuhe