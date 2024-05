Nach einem Lastwagenunfall in einer Baustelle ist die A3 in Richtung Nürnberg gesperrt worden. Ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer wurde am frühen Montagmorgen geblendet, wodurch er im Einfahrtsbereich der Baustelle an der Talbrücke Krondorf bei Velburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) die Fahrbahnteilung zu spät erkannte, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge überfuhr der Laster zunächst mehrere Warnbaken und dann eine Betongleitwand, die dadurch umgeworfen und beschädigt wurde. Am Fahrzeug wurden die Achsen und der Motorblock herausgerissen. Zudem liefen etwa 300 Liter Diesel auf die Fahrbahn. Die Bergung des Lasters, die Fahrbahnreinigung sowie die Erneuerung der Baustellenabsperrung wird laut der Polizei noch bis in den Montagnachmittag andauern. Erst dann könne die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (dpa/lby)