A93: Silolastzug kippt auf Autobahn um

Seit Mittwochabend gibt es Verkehrsbehinderungen auf der A93 zwischen Wiesau und Mitterteich. Eine 32-Jährige hatte am Mittwoch eine Reifenpanne und stellte ihr Auto auf dem Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Wiesau ab.

Der Fahrer eines Sattelsilozuges wollte daraufhin vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Er riss dabei das Lenkrad wohl so heftig rum, dass der angehängte Siloauflieger umkippte und liegen blieb. Ein nachfahrender 35-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr frontal in den quer liegenden Auflieger. Der Autofahrer musste schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden. Donnerstagfrüh hat es dann auch auf der Gegenfahrbahn bei Mitterteich gekracht – Ein Lastwagenfahrer fuhr auf den LKW eines 27-Jährigen auf. Der Laster des 27-Jährigen kippte daraufhin um. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.