Bistum Regensburg unterstützt Bedürftige mit Mehreinnahmen aus Energiepauschale

Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise treffen vor allem einkommensschwache Haushalte hart. Deshalb unterstützt das Bistum Regensburg mit den Mehreinnahmen aus der Energiepauschale von über 3,3 Millionen Euro Menschen in Not.

Der Diözesan-Caritasverband wurde mit der Umsetzung betraut. Besonders betroffen von den gestiegenen Lebenshaltungskosten sind in erster Linie Frauen, Männer und Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen. Der Caritasverband wird die Gelder in einem Fonds sammeln und dann zügig direkt an Betroffene weiterleiten. Im gesamten Bistum Regensburg können bei den unterschiedlichen Anlaufstellen entsprechende Anträge gestellt werden.