Alternativen für Hexenfasching, Weiberfasching und Co.

Bomberla beim Faschingszug auffangen: Fehlanzeige.

Mit den Kids zum Kinderfasching: Fehlanzeige.

Rosenmontagsbälle: Fehlanzeige.

Aber ganz so stimmt das nicht. Unsere Faschingsvereine sind kreativ. Der Vohenstraußer Faschingsverein verlegt seinen Rosenmontagsball einfach ins Internet und zwar am Rosenmontag ab 20 Uhr auf der Homepage des Vohenstraußer Faschingsvereins. Unter anderem tritt die Oldi-Garde auf und es gibt noch Tipps für “Kostüme mit Abstand”. Ein paar Überraschungen warten auch auf Sie.

Statt Hexenfasching in Amberg gibt es heuer eine Online-Bierverkostung mit Biersommelier, Gstanzl-Sänger und Brotzeit. Veranstaltet vom Round Table 235 Amberg-Sulzbach.

© Foto: Manuel Balk

In Moosbach gibts eine Weiberfasching Moosbach 2021 Corona-Edition. Und zwar online. Ab 20 Uhr geht der Livestream heute an Weiberfasching auf Youtube los, selbstverständlich ist der Haus-DJ, DJ Michael B dabei. Von ihm gibt es einen WarmUp. Anschließend können Sie mit ihm chatten, sich Lieder wünschen und ab 21 Uhr etwa geht es richtig los. Auch Erinnerungen gibts. Videos und Fotos aus den letzten Jahren werden eingeblendet. Tolle Alternative zum Weiberfasching in Moosbach, für die Party daheim.