Amberg: Erster Oberpfalztag im Mai 2021

Ein neues Veranstaltungsformat für die Oberpfalz soll es werden. Für 15. und 16. Mai 2021 ist der erste Oberpfalztag in Amberg geplant. Das Event soll auf dem Campus der OTH sowie in der Amberger Altstadt stattfinden und dann alle zwei Jahre an einen anderen Ort der Oberpfalz weiterziehen.

Eingeladen sind alle, die die Region erleben und genießen wollen. Musik, Essen, Aktionen, Vorträge und vieles mehr erwartet die Besucher. Hochschule, die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach stecken dahinter. Aber mittlerweile sind auch weitere Projektpartner mit im Boot, wie der Bezirk Oberpfalz oder der Oberpfälzer Kulturbund, um die Region bestmöglich in Szene zu setzen.

Weitere Mitstreiter sind übrigens erwünscht. Alles weitere findet man im Netz unter www.oberpfalztag.de