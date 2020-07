Am Freitagnachmittag kam es in einem Sägewerk in Issigau, im Landkreis Hof, zu einem folgenschweren Betriebsunfall. Ein 62-jähriger Mann war damit beschäftigt Bohlen zu Kanthölzern zu säumen.

Trotz einer Rückschlagsicherung schleuderte eine Abscheideleiste zurück und verletzte ihn schwer. Da der Unfallort recht eng und unzugänglich war, musste der Verletzte von der Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.