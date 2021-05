In der Stadt Amberg wurde an fünf Tagen in Folge die Inzidenz von 150 unterschritten. Damit treten ab Montag, den 03.05., inzidenzabhängige Lockerungen in Kraft.

Das bedeutet, dass neben der Abholung vorbestellter Waren – also „Click & Collect“ – in den Ladengeschäften unter bestimmten Voraussetzungen auch deren Öffnung für einzelne Kunden – also „Click & Meet“ – erlaubt ist. Hierfür werden eine vorherige Terminvereinbarung und ein negativer Corona-Test benötigt.