Ein couragierter Mann hat am Mittwoch im Landkreis Neumarkt einen Angriff auf eine Zugbegleiterin verhindert.

Die Bahnmitarbeiterin war in dem Zug auf Höhe Parsberg mit einem Fahrgast in Streitigkeiten geraten. Der 25-Jährige beleidigte die Frau, fuchtelte mit den Händen in ihre Richtung und schubste sie. Als der Aggressor zum Schlag gegen sein Opfer ausholen wollte, griff ein 40-jähriger Zeuge ein und verhinderte Schlimmeres.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Angreifer.