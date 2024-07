Sulzb-Rosenberg: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in Sulzbach-Rosenberg. Eine 37-jährige Frau übersah beim Abbiegen in die Nürnberger Straße mit ihrem PKW einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 43-jährige Rollerfahrer schwerste Verletzungen am Bein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.