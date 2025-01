Auch nachts kann geblitzt werden…

Verkehrspolizisten haben in der Nacht auf Freitag eine Blitzaktion auf der A93 durchgeführt. Sie brachten ihre Gerätschaften bei Selb im Kreis Wunsiedel in Position. Den sprichwörtlichen Vogel schoss dabei ein 35-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Amberg-Sulzbach ab. Er bretterte mit fast 190 km/h bei erlaubten 100 durch die Messstelle. Das heißt nun konkret: 700 € Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und der Führerschein ist für 3 Monate weg.