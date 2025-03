Aufmerksames Personal bewahrt Rentner vor Telefonbetrug

Aufmerksames Personal in einem Geschäft in Selb hat einen Rentner vor einem Vermögensschaden durch Betrüger bewahrt. Der 84-Jährige wollte am Freitagvormittag Google Play Karten für 1.500 Euro kaufen.

Das kam den Angestellten im Geschäft komisch vor und sie benachrichtigen die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Senior von Telefonbetrügern kontaktiert worden war. Dem 84-Jährigen sollte ein Gewinn ausgezahlt werden, wenn er Google Karten zur Verfügung stellen würde. Da der 84-Jährige sich nicht davon überzeugen lassen wollte, dass es sich hier um einen Betrug handelt, mussten die Polizisten die Karten gefahrenabwehrend sicherstellen.