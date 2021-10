Ausnahmezustand: Junge Frau flüchtet aus dem Krankenhaus

Eine junge Frau hat am Mittwoch im Raum Sulzbach-Rosenberg eine größere Suchaktion ausgelöst.

Passanten konnten den Polizeihubschrauber gegen 13 Uhr über dem Krankenhaus und im angrenzenden Bereich im Schwebeflug beobachten. Eine 20-Jährige war aus dem Krankenhaus verschwunden. Sie befand sich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in Behandlung und sollte wegen akuter Eigengefährdung in eine psychiatrische Klinik verlegt werden.

Doch die Frau flüchtete in einem unbeobachteten Moment. Deshalb kamen der Polizeihubschrauber und zahlreiche Streifenfahrzeuge zum Einsatz. Erfolgreich waren letztlich die Kollegen am Wohnort der Frau in Mittelfranken. Sie konnten sie dort unversehrt antreffen und in die Fachklinik bringen.