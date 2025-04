Dieb scheitert an seiner Unsportlichkeit

Ein Dieb ist in Cham an seiner eigenen Unsportlichkeit gescheitert. Der 20-Jährige wollte gerade ein Geschäft am Marktplatz verlassen, als der Diebstahlalarm losging. Als ein Angestellter den Mann ansprach, händigte er dem Mitarbeiter zwei Geldbörsen aus und flüchtete. Ein weiterer Angestellter nahm die Verfolgung auf und konnte den Dieb schnell einholen. Dieser war derart außer Atem gekommen, dass er sogar ärtzlich im Krankenhaus versorgt werden musste. Dort bekam er dann auch Besuch von der Polizei.