„Oberpfalz-Arkaden“ Eröffnung im Frühjahr 2022

Sulzbach-Rosenberg bekommt im Frühjahr ein neues Nahversorgungszentrum. Die Oberpfalz-Arkaden entstehen derzeit direkt am sogenannten Bierhalsberg, direkt an der B14 und direkt vor dem Zugang zur Altstadt.

Auf 10.000 Quadratmetern Fläche sollen Einzelhandel und Dienstleistungen entstehen. Einziehen werden nach derzeitigem Stand unter anderem die Discounter Netto und EDEKA sowie weitere Filialisten.

Die Oberpfalz-Arkaden ersetzen das Liliencenter, das vorher an gleicher Stelle stand. Zuletzt stand das Gebäude teilweise leer und wurde schließlich abgerissen um Platz zu schaffen. Die neuen Oberpfalz-Arkaden sollen sich besser in das Stadtbild einfügen, mehr Einkaufserlebnis bieten und vor allem auch nachhaltiger sein. Angepeilt ist ein klimaneutraler Betrieb mit Dachbegrünung Fernwärmeanschluss und grüner Energie, so der der Projektentwickler und Investor „777 Capital Partners“.