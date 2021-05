Die Offensive der Blue Devils Weiden für die Oberliga-Saison 2021/2022 wächst.

Der 29-jährige Außenstürmer Dennis Palka wird auch in der kommenden Spielzeit für die Oberpfälzer auf Torejagd gehen. Palka konnte in der abgelaufenen Saison in 34 Partien 33 Scorerpunkte verbuchen. Er wünscht sich, dass in der neuen Saison die Fans zurück in die Halle kommen, um das Team zu unterstützen.