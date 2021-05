„Jetzt registrieren“: Große Impfkampagne in Tirschenreuth

Über 35.000 Impfungen wurden im Landkreis Tirschenreuth bereits durchgeführt, fast 40 % der Landkreisbewohner sind mindestens einmal geimpft. Allerdings gibt es noch ca. 20.000 Impfberechtige im Landkreis, die sich noch nicht für eine Impfung registriert haben.

„Irgendwann in den kommenden Wochen werden wir an einen Punkt kommen, an dem plötzlich mehr Impfstoff ankommt als Impfwillige angemeldet sind“, so BRK-Chef Holger Schedl. Um das zu vermeiden, startet der Landkreis eine groß angelegte Kampagne unter dem Titel „Jetzt registrieren“. Dadurch sollen die Landkreisbewohner motiviert werden, sich beim bayernweiten Impfportal anzumelden.

Im gesamten Landkreis Tirschenreuth werden über 300 Plakate mit einem entsprechenden Aufruf verteilt. All diese Flyer sind mit einem QR-Code versehen; damit gelangt man direkt zum Registrierungsportal.