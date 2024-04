Ausstellung “Ois anders” in Regensburg

Die Bayernausstellung „Ois anders: Großprojekte in Bayern 1945 – 2022“ startet mit einer Besonderheit: Alle Besucher erhalten am Donnerstag freien Eintritt in das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg – von 15 Uhr bis 22 Uhr.

Die Ausstellung spürt bayerischen Großprojekten nach, wie dem Flughafen im Erdinger Moos, dem Fränkischen Seenland oder der Isental-Autobahn und beschreibt den Wandel des Landes von 1945 bis heute. Sie ist als Baustelle inszeniert und präsentiert sich mit einer 50 Meter umspannenden Projektionsfläche und vielen digitalen Angeboten als interaktives Erlebnis.