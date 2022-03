Autofahrer fährt Polizisten an – Fahrer weiter flüchtig

Die Polizei fahndet weiter nach einem Autofahrer, der bei einer Verkehrskontrolle in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) einen Polizisten angefahren und verletzt hat. Die Personalien der Beifahrerin und das Auto seien den Beamten bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief am Mittwoch erfolglos.

Der Autofahrer sei nach dem Vorfall am Mittwoch davongefahren. Die Beifahrerin stieg aus, bevor der Polizist angefahren wurde. Bei der Fahndung nach dem Kleinwagen fanden Beamte das Fahrzeug den Angaben zufolge am Bahnhof in Postbauer-Heng – also ungefähr sieben Kilometer entfernt vom Ort der Polizeikontrolle.

Die Polizei habe bei dem Vorfall geschossen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwochabend mit. Verletzt worden sei bisherigen Erkenntnissen zufolge dabei niemand. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines Polizeibeamten ermittelt. (dpa/lby)