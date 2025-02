In Hof ist ein Autofahrer am Freitagmorgen in eine Fensterfront einer Fleischerei gekracht.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 €. Eine medizinische Ursache beim Fahrzeugführer kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.