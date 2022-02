Autofahrer stirbt bei Frontalunfall

Tödlicher Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B173 bei Selbitz im Landkreis Hof.

Ein 55-Jähriger war mit seinem Kleinwagen am Morgen auf der Bundesstraße Richtung Naila unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Die Feuerwehr befreite den Eingeklemmten aus dem Fahrzeug. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Die 51-jährige Fahrerin des Kleintransporters erlitt einen Schock.