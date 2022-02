Lebende Zwergfledermäuse in Karton ausgesetzt

Wer macht denn so was? Lebende Zwergfledermäuse aussetzen. Passiert ist das im Landkreis Wunsiedel.

Zwei Spaziergängern fiel am Sonntag ein Umzugskarton am Rande von Silberbach an einem Wanderparkplatz auf. Sie fanden darin 12 kleine, pelzbraune Fledermäuse, die zusammengekuschelt der Kälte und Nässe trotzten. Ein Tier war bereits tot. Normalerweise müssten die Tiere im Winterquartier schlafen. Eine Tierärztin kümmert sich derzeit um die geschwächten Tiere, vier weitere aus dem Fund sind aber leider bereits verstorben. Wer Hinweise zu diesem Fall geben kann, soll sich an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Wunsiedel wenden.