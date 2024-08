Autokratzerserie im Osserwinkel – eine Vielzahl an Geschädigten meldet sich nachträglich

Hunde bei praller Sonne in Autos eingesperrt Immer wieder werden Hunde bei praller Sonne in ein Auto eingesperrt. Dieses …

Hunde bei praller Sonne in Autos eingesperrt Immer wieder werden Hunde bei praller Sonne in ein Auto eingesperrt. Dieses …

Unbekannter versucht Auto in Brand zu stecken Im Wilmeringer Ortsteil Geigen im Landkreis Cham hat am frühen Samstagmorgen …

Unbekannter versucht Auto in Brand zu stecken Im Wilmeringer Ortsteil Geigen im Landkreis Cham hat am frühen Samstagmorgen …

Windischbergerdorf: Schwere Brandstiftung in Kirche In Windischbergerdorf, im Landkreis Cham, kam es zu einer schweren …

Windischbergerdorf: Schwere Brandstiftung in Kirche In Windischbergerdorf, im Landkreis Cham, kam es zu einer schweren …

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa