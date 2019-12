In Regensburg war während der Weihnachtsfeiertage ein Autovandale am Werk. Der Unbekannte schlug in der Zeit zwischen dem 23. und 27. Dezember in der Lilienthalstraße zu.

Dort zerkratzte er an insgesamt neun Fahrzeugen eines Autohauses verschiedene Bauteile. Darunter waren auch schwer zugängliche Stellen wie etwa ein Dach. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizeiinspektion Regensburg Süd.