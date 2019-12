Blue Devils holen wichtige Punkte

Zehnter gegen Zwölfter, Weiden gegen Höchstadt, so lautete die Ausgangslage am Montagabend beim Duell der beiden Kellerkinder. Dieses für den Einzug in die Meisterrunde wichtige Spiel konnten die Blue Devils Weiden am Ende souverän und

verdient mit 6:2 für sich entscheiden. Trainer. Ken Latta attestierte seiner Mannschaft eine über weite Strecken konzentrierte Leistung.

Im ersten Drittel wurden die Weidner kalt erwischt, als die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung gehen konnten. Schnell könnte man jedoch erkennen, dass den Devils am heutigen Abend die Wichtigkeit des Spiels bewusst war und so erarbeitete sich man eine Reihe von Chancen von denen zwei bis zum Drittelende genutzt werden konnten, so dass die Weidner mit einer 2:1 Führung in die Kabine gingen.

Das zweite Drittel dann ein Spiegelbild des ersten Durchgangs. Höchstadt traf zum 2:2 Ausgleich ehe Topscorer Tomas Rubes die Weidner durch ein Tor bei eigener Unterzahl auf die Siegerstraße brachte. Eben jener Tomas Rubes war es auch, der wenig später zur verdienten 4:2 Führung einnetzen konnte.

Mit diesem Spielstand ging es auch ins letzte Drittel in dem die heute kampfstarken Weidner nichts mehr anbrennen ließen, sondern stattdessen selbst noch zwei Treffer erzielen konnten. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 6:2 Erfolg, der den Weidnern wichtige Punkte für den Einzug in die Meisterrunde der Eishockey Oberliga Süd einbrachte. Trainer Ken Latta lobte nach dem Spiel seine Mannschaft, welche die Pflichtaufgabe gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten souverän gelöst hatte.