Brand eines Wintergartens in Bayreuth

In Bayreuth hat gestern Abend ein brennender Wintergarten für ordentlich Furore gesorgt. Kurz nach 19 Uhr wurde das Feuer im Bayreuther Stadtteil Meyernberg gemeldet.

Die Bewohner des Hauses begaben sich rechtzeitig selbst ins Freie. Die Bewohner des angrenzenden Nachbarhauses wurden von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch entstand am Ausgangsgebäude sowie am Nachbargebäude erheblicher Sachschaden. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Als Brandursache werden brennende Kerzen im hölzernen Anbau angenommen.