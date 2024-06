B299: Zusammenstoß auf Kreuzung

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung im Landkreis Tirschenreuth mittelschwer verletzt worden.

Ein 30-jähriger Autofahrer wollte die B299 von Premenreuth kommend in Richtung der Ortschaft Fünfeichen überqueren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 22-Jährige, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden demnach beide Autos frontal in die angrenzenden Leitplanken geschleudert.

Die 22-Jährige habe sich mittelschwere Verletzungen zugezogen und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der Unfallverursacher blieb den Angaben zufolge unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die B299 für rund 90 Minuten gesperrt. (dpa/lby)