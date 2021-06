Bagger von Baustelle geklaut

In Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt/WN ist ein Bagger entwendet worden. Die Diebe schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle in der Leuchtenberger Straße zu.

An dem Bagger war ein Grabenlöffel angebracht. Der Diebstahlsschaden liegt im oberen fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der Spuren am Tatort konnte rekonstruiert werden, dass der Bagger von der Leuchtenberger Straße in östliche Richtung zur B 22 hin bewegt wurde. Auf einem Waldweg zwischen den Ortsteilen Meisthof und Engleshof wurde dann die Baumaschine auf ein größeres Fahrzeug verladen und abtransportiert. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen übernommen. Um Zeugenhinweise wird gebeten.