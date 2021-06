Regionale Produkte besser vermarkten

Regionale Produkte werden immer beliebter. Deshalb starten die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt/Waldnaab und die Stadt Weiden dazu jetzt ein neues Projekt: es soll ein Netzwerk für regionale Direktvermarkter entstehen. Mit einem Konzept sollen so die regionalen Produkte bekannter gemacht werden.

„Wir möchten so viele Akteure wie möglich an einen Tisch bringen, um gemeinsam mit ihnen Workshops durchzuführen. Darin ermitteln und diskutieren wir die gegenwärtige Situation und erarbeiten Vermarktungsstrategien“, so Bernd Stengl vom Regionalmarketing des Landkreises Neustadt/Waldnaab.

Der erste Workshop findet am 1. Juli 2021 ab 13 Uhr in der Stadthalle in Neustadt an der Waldnaab statt. Anmeldungen sind ab sofort über die Website www.nordoberpfalz.de, per E-Mail an regionalmarketing@neustadt.de oder telefonisch unter 09206 79-1052 möglich.