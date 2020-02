Bahn stellt Fernverkehr bundesweit ein

Ganz Deutschland macht sich bereit für Orkan Sabine.

Auch die Deutsche Bahn. So beschlossen Sie nun bundesweit den Fernverkehr einzustellen.

Angefangen in Nord-Rhein-Westfalen werden sie einen Zug nach dem anderen an größeren Bahnhöfen enden lassen.

Wer von dort aus nicht direkt nach Hause kommt, bekommt Taxi- und Hotelgutscheine, außerdem sollen an den Bahnhöfen Übernachtungszüge bereitgestellt werden.

Auch die Flughäfen (mitunter Nürnberg und München) streichen etliche Flüge.

Noch dazu fällt morgen (Montag, 10.02.2020) der Unterricht in der gesamten Oberpfalz (siehe Schulausfälle) und weiteren Teilen Deutschlands aus.

Wir bitten euch Alle um höchste Vorsicht. Wer nicht das Haus verlassen muss, sollte das auch nicht tun!

Passt auf Euch auf!