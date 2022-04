Bayrische Pflanze des Jahres 2022 gekürt

Die bayrische Pflanze des Jahres 2022 wird heute gekürt, Gewinner sind die „Sunny Sisters“.

Sie sind schön, sie halten was aus und sie machen der Umwelt Freude: Heute wird die bayerische Pflanze des Jahres gekürt, eine außergewöhnliche Sommerblume die den Titel „Bayerische Pflanze des Jahres“ bekommt. Im Jahr 2022 sind es die „Sunny Sisters“. Diese Gerbera gibt es in vielen verschiedenen Farben und sind echte Dauerblüher. Sie liefern immer wieder neue Blüten, ganz ohne viel Aufwand. Auf diese Weise steht am Lieblingssitzplatz oder vor dem Eingang immer ein frischer „Blumenstrauß“ im Topf. Hier gibt es mehr Infos zur „Bayerische Pflanze des Jahres 2022“.