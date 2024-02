In Münchberg ist am Freitagabend ein Fußgänger angefahren und dabei verletzt worden.

Der 19-Jährige überquerte gerade die Sparnecker Straße an einem Fußgängerüberweg. Ein 45-jähriger Autofahrer übersah den jungen Mann beim Abbiegen in diese Straße. Er erfasste den 19-Jährigen mit der Fahrzeugfront. Der Fußgänger verletzte sich dadurch an der Schulter und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.