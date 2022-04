Bestnoten für Fünf-Flüsse-Radweg

Der Fünf-Flüsse-Radweg gehört jetzt offiziell zu den 10 beliebtesten Radwegen Deutschlands. Das hat der Fahrradclub ADFC bekannt gegeben.

Zudem wurde die beliebte Tour mit der Bestnote 1,5 bewertet, teilte das Landratsamt Amberg-Sulzbach in einer Pressemitteilung mit. Jährlich werden in der gemeinsamen Tourist-Info von Stadt und Landkreis über 6.000 Anfragen allein zum Fünf-Flüsse-Radweg ins In- und Ausland versendet.

Die Strecke führt entlang der Flüsse Vils, Naab, Altmühl, Donau und Pegnitz – auf stillgelegten Bahntrassen oder auf alten Treidelpfaden entlang der Kanäle. Radeln wird immer mehr zum Freizeitsport – 2021 haben rund vier Millionen Menschen in Deutschland eine Radreise unternommen.