Um knapp 5000 Euro betrogen worden

Eine Frau aus Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf ist in der vergangenen Woche Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden.

Die 58-Jährige erhielt am Dienstag (06.02.) eine SMS von einem Unbekannten, der sich als ihr Sohn ausgab. In der Nachricht wurde sie gebeten, offene Rechnungen in Höhe von knapp 5.000 Euro zu begleichen. Dieser Bitte kam die gutgläubige Frau nach. Erst bei der nächsten Kontaktaufnahme mit ihrem Sohn wurde der 58-Jährigen klar, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Polizei weist daher erneut darauf hin, vor einem Tätigwerden immer erst über herkömmliche Wege Kontakt zu den angeblich in Not geratenen Familienmitgliedern aufzunehmen.