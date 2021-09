Betrugsmasche erfolgreich

Sich als falscher Polizist auszugeben – ist eine Betrugsmasche, die gerade eben wieder vermehrt in der Oberpfalz angewandt wird. Am Freitag ist ein 89-Jähriger in Regensburg darauf hineingefallen. Unbekannte riefen bei dem Senior an und gaben sich als Kriminalbeamter und als Staatsanwalt aus. Die Gauner überredeten den Mann zu seiner Bank zu gehen und dort einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich abzuheben. Der 89-Jährige folgte den Anweisungen und übergab das Geld zuhause an einen unbekannten Mann. Die Kripo Regensburg ermittelt.