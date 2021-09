Die Polizei hat am Samstag auf der A3 bei Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg Falschgeld sichergestellt. Die Beamten kontrollierten ein Fahrzeug und entdeckten im Ablagefach der Fahrertür ein paar Blüten. Daraufhin wurde das Auto genauer unter die Lupe genommen. Im Wagen wurden insgesamt „Prop Copy“-Scheine im oberen vierstelligen Wert beschlagnahmt. Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Österreich, wurde wegen des dringenden Tatverdachts der Geldfälschung vorläufig festgenommen. „Prop Copy“-Noten weisen in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf und können durch „Fühlen-Sehen-Kippen“ als falsch identifiziert werden.